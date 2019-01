To je nakup četrte nepremičnine KD Skladov in Peakside Capital za nepremičninski sklad KD Adriatic Value Fund v Sloveniji, prvega so izvedli aprila 2018. »Z nakupom Austria Trend Hotela sklad KD Adriatic Value Fund utrjuje svojo osnovno dejavnost in širi nepremičninski naložbeni portfelj tudi na področje hotelirske dejavnosti. To je v skladu z našo strategijo, da institucionalnim vlagateljem ponudimo najširši možen nabor nepremičnin naložbenega razreda v regiji Jugovzhodne Evrope,« je dejal predsednik uprave KD Skladov Luka Podlogar.

S štirimi začetnimi naložbami so zadovoljni, »predvsem s hitrostjo, s katero nam je uspelo sredstva sklada investirati, saj na tem področju v Sloveniji orjemo ledino«, je dodal Podlogar. Tomasz Niezgodzki in mednarodne svetovalne družbe za nepremičnine Peakside Capital je povedal, da hotel turisti in poslovni gostje dobro poznajo ter da ima "s svojo odlično lokacijo, prepoznavnostjo in strukturo zgradbe velik potencial za nadaljnjo rast skupaj s celotnim slovenskim hotelirskim sektorjem".

Austria Trend Hotel stoji ob Dunajski cesti v neposredni bližini obvoznice. Ima 214 sob ter med drugim restavracijo, wellness s savnami in fitnesom ter konferenčne sobe.

Naložbeni cilj KD Adriatic Value Fund je ustvariti donos za investitorje iz naslova prihodkov od najemnin in kapitalske rasti iz naložbenih nepremičnin v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, pravijo v KD Skladih in dodajajo, da vse tri ciljne države predstavljajo regijo, kjer je "nepremičninski sektor še relativno nerazvit in donosi privlačni, dolgoročni uspeh sklada pa podpira tudi močna gospodarska rast".