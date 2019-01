Operacija Sophia je izjemno pomembna, ker upravlja migracije iz Libije, je poudaril Erjavec v telefonski izjavi za STA. Minister si ne predstavlja, kaj bi se bilo lahko v minulih letih zgodilo, če te operacije ne bi bilo.

Da je Sophia ena najuspešnejših operacij EU, je znova izpostavila tudi Mogherinijeva, ki je poudarila tudi, da so vsi ministri danes rekli, da je treba operacijo ohraniti in celo okrepiti. A eno vprašanje je še odprto: kaj storiti z migranti, rešenimi na morju, je spomnila.

Reševanje migrantov sicer ni naloga Sophie, a po mednarodnem pravu mora ladja na morju pomagati vsaki drugi ladji v težavah. »Problem je, da ni urejenega sistema sprejemanja migrantov. Solidarnost ne deluje, kot bi si želeli. To je glavni problem,« je izpostavil tudi Erjavec. Z večjo solidarnostjo operacija po ministrovih besedah ima prihodnost, sicer pa bo težko, čeprav dobra volja, da bi se poiskala rešitev, očitno obstaja.

Erjavec je še poudaril, da so obrambni ministri pristojni za zagotavljanje zmogljivosti, pri čemer je spomnil, da je Slovenija v operaciji sodelovala z ladjo Triglav, politično odločitev pa morajo sprejeti zunanji ministri oziroma predsedniki vlad članic unije. V Bukarešti sicer po neuradnih informacijah ne veje pretirani optimizem glede prihodnosti Sophie. Problem je Italija, ki zahteva spremembo pravil, po katerih migrante, ki jih v operaciji rešijo v Sredozemlju, izkrcajo v italijanskih pristaniščih. V nasprotnem primeru bo treba operacijo končati, pravi italijanski notranji minister Matteo Salvini.

Operacija vzpostavljena leta 2015

Operaciji Sophia, ki je bila vzpostavljena leta 2015, se mandat izteče konec marca. Deluje v mednarodnem morju, ne pa tudi v libijskih ozemeljskih vodah, kar je bilo sicer dolgoročno predvideno ob njeni vzpostavitvi. Za ta korak potrebuje EU povabilo libijskih oblasti oziroma resolucijo ZN. V okviru operacije so rešili okoli 50.000 migrantov in beguncev. Poleg temeljne naloge uničenja poslovnega modela tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi v južnem osrednjem Sredozemlju ima še dve podporni nalogi: usposabljanje libijske obalne straže in mornarice ter pomoč pri uresničevanju embarga ZN na orožje na odprtem morju pred libijsko obalo.

Obrambni ministri so na neformalnem zasedanju v Bukarešti razpravljali tudi o prispevku žensk k miru, pri čemer je Erjavec izpostavil, da se Slovenija lahko pohvali ne le z edino načelnico vojske na svetu, temveč tudi z generalno direktorico policije. Na sploh je v Slovenski vojski 16,5 odstotka pripadnic, je izpostavil minister in dodal, da so v Bukarešti to močno pozdravili. Razpravljali so tudi o evropski varnostni in obrambni politiki, ki se ne sooča več zgolj z vojaškimi, temveč tudi s kibernetskimi in hibridnimi izzivi, pri čemer je bilo danes veliko poudarka na novih tehnologijah in umetni inteligenci.

EU mora biti zmožna sama zagotavljati svojo varnost, pri čemer pa ne sme biti podvajanja z zvezo Nato, je izpostavil Erjavec. Poudaril je tudi, da je v Sloveniji veliko malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami in bi lahko bila koristna pri odvračanju kibernetskih in hibridnih varnostnih izzivov.