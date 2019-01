Di Maio je zatrdil, da bi morali migrante z ladje, ki je pred obalo Sicilije, prepeljati na Nizozemsko, saj ladja pluje pod nizozemsko zastavo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

V opozicijski Demokratski stranki so medtem zagotovili, da bo eden od njihovih poslancev šel na ladjo, kjer bo stalno prisoten. V nedeljo so šli na ladjo trije opozicijski poslanci, ki so poročali, da so migranti izčrpani.

Za danes popoldne so sicer napovedani protesti proti italijanski vladi, ker ta ne dovoli izkrcanja ljudi z ladje. Na protestih pred parlamentom v Rimu se bodo predvidoma zbrali tudi politiki, intelektualci in kulturniki, ki so sprožili peticijo v podporo izkrcanju migrantov. Doslej jo je podpisalo okoli 600 ljudi.