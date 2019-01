Sedem držav članic - Luksemburg, Nemčija, Francija, Portugalska, Romunija, Malta in Italija - so se zavezale, da bodo sprejele skupno 47 prebežnikov, ki so obtičali na ladji.

Nemška nevladna organizacija je 19. januarja pred obalo Libije rešila 47 migrantov, med njimi osem mladoletnikov. Zadnjih nekaj dni je bila ladja zasidrana pred obalo Sicilije, a ni smela vpluti v pristanišče. Italija je namreč prepovedala vplutje, dokler ne bodo države članice obljubile, da bodo sprejele prebežnike.