Ghosn, ki se je prejšnji teden umaknil z vrha Renaulta, potem ko sta ga Nissan in Mitsubishi odstavila že kmalu po aretaciji novembra lani, je spregovoril za francoske medije. Prepričan je, da odločitev, da na sojenje proti plačilu varščine ne sme čakati na svobodi, "v nobeni drugi demokraciji ne bi bila normalna".

"Zakaj sem kaznovan, še preden so me spoznali za krivega?" je dejal v pogovoru z AFP in časnikom Les Echos. Šlo je za prvi intervju s tujimi mediji od njegove aretacije 19. novembra.

Ghosn, ki je zaprt v tokijskem centru za pridržanje zaradi suma finančnih malverzacij, je svojo aretacijo označil za "zgodbo o izdaji". "O tem ni dvoma," je dejal in nadaljeval: "Pred mano je vojska Nissana, več kot sto ljudi je dodeljenih temu primeru, 70 ljudi na tožilstvu, jaz pa sem že več kot 70 dni v zaporu. Brez telefona, brez računalnika ... kako se lahko branim?"

Prepričan je, da za celotno zadevo stojijo tisti, ki so nasprotovali njegovim načrtom za tesnejše povezovanje treh avtomobilskih proizvajalcev v zavezništvu. Nissan zaradi tega "želi uničiti moj sloves", je poudaril. "Cela vojska ljudi me vsak dan blati. Ne gre le za obtožbe tožilstva, ampak tudi tiste iz Nissana. Veliko dejstev predstavijo izven konteksta. Gre za izkrivljanje dejstev z namenom uničiti moj ugled," je dejal.

Medtem ko so mu na Japonskem nekoč ploskali, ker je rešil Nissan, ima danes težave že zgolj govoriti svojo družino. "Od 19. novembra nisem mogel niti poklicati svoje žene Carole, svojih otrok," je dejal. Tudi ponoči so luči v priporu prižgane, brez ure je nemogoče obdržati občutek za čas, je opisal razmere.