Da je Ghosn odstopil z mesta predsednika in glavnega izvršnega direktorja Renaulta, so potrdili viri v francoskem proizvajalcu, za Bloomberg pa je novico potrdil francoski minister za gospodarstvo Bruno Le Maire. Renaultov nadzorni svet naj bi se sestal danes ob 10. uri, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem se v Nissanu pripravljajo na to, da Ghosna dokončno odstranijo iz upravnega odbora. Izredno skupščino na to temo naj bi izpeljali do sredine aprila, izjavo podjetja povzema francoska tiskovna agencija AFP.