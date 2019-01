Ghoson je v sporočilu obljubil, da bo ostal na Japonskem in da bo spoštoval vse dolžnosti, ki bi mu jih zadali ob izpustitvi ob plačilu varščine. Ker je sodišče njegovo prošnjo za plačilo varščine zavrnilo, ker naj bi predstavljal nevarnost, da bo pobegnil iz države, je danes v zameno ponudil nošenje sledilca gibanja. S tem bi lahko vedeli za vsak njegov gib.

Ghoson, ki se je od svoje aretacije v javnosti pojavil le enkrat, še naprej zanika obtožbe. »Udeležil se bom sojenja in le zato, ker mi to narekuje ustava, temveč zato, ker bom imel končno priložnost dokazati svojo nedolžnost,« še piše v današnji izjavi, po pisanju The Guardiana. »Nisem kriv obtožb in veselim se branjenja mojega ogleda na sodišču. Nič ni bolj pomembnega zame in za mojo družino,« je še zapisano v izjavi.

Ghosnovi predstavniki so pri tem še potrdili, da je Ghoson ponudil višje plačilo varščine. Ob tem je pripravljen na sodišču pustiti tudi svoj potni list in dati zaobljubo, da se na prostosti ne bo srečal z nobeno morebitno potencialno pričo na sodišču, še piše Guardian.