"Kitajska noče zvišanja carin in se zaveda, da jim bo veliko bolje, če sklenejo dogovor. Prav imajo," je potek pogajanj na spletnem družbenem omrežju opisal Trump.

"Nobenega končnega dogovora ne bo, dokler se ne bova v bližnji prihodnosti srečala moj prijatelj, predsednik Xi, in jaz ter dosegla dogovor o nekaterih dolgotrajnih in težkih točkah," je nadaljeval po navedbah francoske tiskovne agencije AFP.

"Kitajski predstavniki in jaz se trudimo doseči celovit dogovor, v katerem nič ne bo ostalo na mizi. O vseh težavah razpravljamo in jih bomo, če bo vse po sreči, razrešili," je še dodal. Spomnil je, da se bodo, če dogovora ne bo, zadnje ameriške carine na kitajsko blago s 1. marcem zvišale.

V Washingtonu naj bi se danes zaključila dvodnevna trgovinska pogajanja med Kitajsko in ZDA. Namestnik kitajskega premierja Liu He, ki vodi kitajsko delegacijo, je v ameriško prestolnico prispel že v ponedeljek, nazadnje pa so se pogovori med obema stranema na Kitajskem glede na uradni urnik podaljšali za en dan.

Trump in Xi sta se 1. decembra lani ob robu vrha skupine G20 v Argentini dogovorila, da se obe strani do 1. marca vzdržita uvajanja novih carin.

Washington zahteva konec prakse prisilnega prenašanja in kraje ameriške tehnologije na Kitajskem. Prav tako terja ukinitev subvencij za kitajska podjetja. Ob tem želi Trump znižati visoke presežke, ki jih v trgovini z ZDA ustvarja Kitajska; v letu 2018 je ta presežek dosegel rekordnih 323,3 milijarde dolarjev.