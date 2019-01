V poročilu šefov ameriških obveščevalnih agencij pristojnemu senatnemu odboru je šlo za dopolnitev rednega letnega poročila o oceni groženj po svetu, nastopili pa so direktor za obveščevalne dejavnosti Dan Coats, direktorica obveščevalne agencije Cia Gina Haspel in direktor zvezne policije FBI Christopher Wray. Pustili so vtis, da so v popolnem nasprotju z ocenami Trumpa.

Donald Trump je maja lani odmevno odstopil od iranskega jedrskega sporazuma z mnenjem, da je zadeva katastrofalna polomija. Obveščevalna ocena pa pravi, da Iran sodeluje z drugimi podpisniki sporazuma, ki za zdaj deluje in bo tudi letos, zato je njegova grožnja z orožjem manjša. Predsednik je drugačnega mnenja. Obveščevalce je v tvitu označil za naivne in dodal, da bi morda morali znova v šolo.

Zmanjšan vpliv na zaveznike

Trump namerava umakniti vojake iz Sirije, ker meni, da jim je tam uspelo poraziti teroristično skupino Islamska država (IS). Njegovi obveščevalci mu pravijo, da IS ostaja teroristična in vstajniška grožnja tako v Iraku kot Siriji. Globalni vpliv Rusije in Kitajske, ki sta po mnenju ameriških obveščevalcev danes povezani trdneje kot kadar koli od 50. let prejšnjega stoletja, raste. Obenem pa se vpliv ZDA zmanjšuje. »Zavezniki iščejo večjo neodvisnost od ZDA kot odgovor na njihovo dojemanje sprememb ameriške politike glede varnosti in trgovine,« pravi poročilo.

Coats je izrazil prepričanje, da bo Rusija skupaj z drugimi skušala izkoristiti družbene medije in druga sredstva za vplivanje na predsedniške volitve v ZDA leta 2020. To se bo dogajalo z boljšimi zmogljivostmi in novimi taktikami, saj se Rusi in drugi nasprotniki ZDA učijo iz izkušenj. sta