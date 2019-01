Slovensko hokejsko reprezentanco ob koncu prihodnjega tedna čaka zadnji pripravljalni turnir pred aprilskim svetovnim prvenstvom skupine B, ki ga bo gostil Kazahstan. Risi se bodo na turnirju evropskega izziva na Bledu pomerili s starimi znanci Madžari, Italijani in Belorusi.

To bo druga reprezentančna akcija pod vodstvom selektorja Iva Jana, ki je hkrati tudi trener Vipitena v alpski ligi. Novembra lani je pomlajeno zasedbo odpeljal na turnir v Minsk, kjer je izbrana vrsta iz tekme v tekmo stopnjevala ritem in kljub trem porazom z močnejšimi tekmeci pustila soliden vtis. Tokratnega zbora izbrane vrste se bodo udeležili skoraj vsi prvokategorniki, na katere bo selektor Jan računal tudi na aprilskem vrhuncu sezone, ko bo Slovenija lovila vizum za elito. Na seznamu 25 hokejistov najbolj izstopa napadalec Žiga Jeglič, ki se po letu dni vrača v nacionalno selekcijo. Lani je namreč na olimpijskih igrah v Pjongčangu padel na dopinškem testu, se pokesal in že prestal osemmesečno kazen prepovedi nastopanja. Jeglič bo v reprezentanci znova združil moči z Rokom Tičarjem in Robertom Saboličem, s katerima je na velikih tekmovanjih običajno igral v udarnem napadu.

Selektor Ivo Jan bo pogrešal Jana Muršaka, ki je v zadnjem času iz osebnih razlogov začasno prekinil tekmovalne aktivnosti pri švicarskih delodajalcih v Bernu. Najboljša slovenska kluba bosta imela na Bledu pet predstavnikov. Jeseničane, ki so v spodnji polovici lestvice alpske lige, bodo predstavljali Tadej Čimžar, Luka Kalan in David Rodman, medtem ko se bosta reprezentanci iz tivolske garderobe pridružila Gregor Koblar in Miha Zajc. Selektor se ni odločil za vpoklic Žana Jezovška, ki je to zimo pri Olimpiji vidno napredoval. V reprezentanci ostaja Nik Simšič, ki je v obubožanem Medveščaku vztrajal kljub nevzdržnim razmeram. Medveščak je nanizal 24 zaporednih porazov, zaradi finančnih težav pa ne bo nastopil v odločilnem delu za končnico, kar najverjetneje pomeni tudi slovo kluba od EBEL.

Še pred reprezentančnim zborom bodo v alpski ligi po dvakrat dejavne Olimpija in Jesenice. Ljubljančani bodo nocoj ob 19.15 v Tivoliju gostili Cortino, Jeseničane pa čaka gostovanje v Celovcu. Olimpija bo nastopila z branilcem Luko Vidmarjem, ki se je po trinajstih letih vrnil v domovino in do konca sezone okrepil slovenske pokalne prvake.