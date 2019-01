Igralci New Jerseyja imajo v tej sezoni ogromno težav, ko igrajo v gosteh, kadar pa se pomerijo s Pittsburghom se zdi, da jih nimajo. Proti pingvinom so bili boljši šestič v zadnjih sedmih tekmah, na treh tekmah v tej sezoni so jim dali 15 golov, prejeli pa le pet.

Travis Zajac je tekmo končal z golom in tremi podajami, Keith Kinkaid se je izkazal s 37 obrambami, po en gol so dali Pavel Zacha, Damon Severson, Brian Boyle, Blake Coleman in Kyle Palmieri ter tako pomagali svoji ekipi prekiniti niz treh tekem brez zmage.

»Vsi smo bili videti sveže. Vsi smo se odlično gibali. Leteli smo po ledu in igrali dobro v obrambi. Moramo biti konstantni in to se začne pri meni na golu,« je po tekmi menil Kinkaid.

Za Pittsburgh so gole dali Dercik Brassard, Matt Cullen in Bryan Rust.

Philadelphia je z zmago s 3:1 proti Winnipegu prišla do četrte zaporedne zmage, kar ji je v tej sezoni uspelo prvič. Phil Varone, Travis Konecny in James van Riemsdyk so bili natančni za letalce, za poraženo moštvo je gol prispeval Jack Roslovic.

Anžeta Kopitarja in njegov Los Angeles Kings čaka še nekaj počitka, naslednja tekma ga čaka v noči na nedeljo proti New York Islanders.