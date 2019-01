Slovenski reprezentanti in spremljevalci so si ob drugem mestu Timija Zajca v Saporu družno privoščili hamburger, medtem pa so se doma že v nedeljo zjutraj začele priprave na sprejeme. Prvega so Zajcu sorodniki, sosedje in navijači pripravili takoj po vrnitvi z Japonskega v domačih Hramšah v občini Žalec. Kot navdušen glasbenik na zabavi pod šotorom tokrat v roke ni vzel svojega najljubšega inštrumenta harmonike, ker so igrali drugi, ampak je le prepeval ob narodno-zabavnih pesmih. Preden so se včeraj odpravili na kondicijski trening v telovadnico, so zavili še v največje nakupovalno središče v Ljubljani, kjer so odprli šampanjec in razrezali torto.

Zajc čaka na noč, ko ga bo začelo stiskati zaradi poletov Zajc se je vidno oddahnil ob prvi uvrstitvi na stopničke v karieri, potem ko je zapravil nekaj priložnosti po dobrem izhodišču v prvi seriji. V zmagovito kombinacijo so se v pravem trenutku povezali tehnično dobro izvedeni skoki, razmere in sodniške ocene. »Izpolnil sem enega izmed velikih ciljev v mojem življenju. Potem ko sem zapravil kar nekaj priložnosti, ker sem izsiljeval rezultat, saj sem bil preveč agresiven v počepu, nisem več razmišljal o stopničkah, ampak sem se le prepustil toku dogodkov. Zdaj bom skušal do konca sezone čim bolj uživati. Ker sem postavil mejnik, ne bom več ničesar izsiljeval. Tudi če kdaj ne bo dobrega rezultata, ne bom razočaran,« je pripovedoval Timi Zajc. Startno številko iz Sapora bo dal v okvir in jo skupaj s pokalom postavil na posebej vidno mesto. Ker je imel doslej popolno kariero v skokih, ima v vitrini že več kot 300 pokalov. Je že tako polna, da bo potreboval novo. Še posebej zato, ker v skokih želi osvojiti vse možne lovorike, za kar je pripravljen trdo trenirati. Na vsakem koraku pokaže, kako je vesel novega mejnika v karieri. Ob tem je zanimivo, da je na nedeljsko tekmo prišel neprespan. Vso noč sploh ni zatisnil očesa, potem ko je prejšnje noči spal po 12 ur. »Ker zaspan nisem imel občutka, da lahko naredim nekaj velikega, sem tekmo vzel kot trening in bil zelo sproščen. Glede na to, da so bile kvalifikacije v nedeljo ob eni uri po slovenskem času, sem imel občutek, da imam dve tekmi v enem dnevu,« je razkrival Zajc. Zajc bo konec tedna debitiral na letalnici. Ker še ni bil polnoleten, mu lani še niso dovolili nastopa na poletih. Glede na profil je letalnica v Oberstdorfu idealna za prvi polet v karieri. Je prenovljena in ni tako zastrašujoča kot nekatere druge. »Ne delam si utvar, da me ne bo strah pred prvim poletom, ker je bilo enako z drugimi fanti. Le čakam, kdaj bo prišla noč, ko me bo začelo stiskati. Prvi polet moram preživeti, nato pa bom videl, česa sem sposoben. Nalet v Oberstdorfu deluje malo zastrašujoče, ker je umeten in štrli visoko v zrak. Najpomembnejše je, da se bom umiril in nato užival, saj sem v dobri formi,« se je proti koncu tedna ozrl osemnajstletnik.

Bertoncelj ne kaže znakov evforije Zajc skupaj s sostanovalcem Anžetom Laniškom sestavlja tudi udarni dvojec slovenske reprezentance. Sta edina, ki imata že zagotovljeno mesto v petčlanski ekipi za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju od 20. februarja do 3. marca v Seefeldu v Avstriji. Potem ko je Lanišek izpustil nemški del novoletne turneje, je od Innsbrucka pokazal konstantne skoke brez veliko nihanj, kar je odskočna deska za naprej, in se približuje najboljši deseterici. »V vsakem skoku želim biti boljši, popolnega skoka pa ni. V prejšnjih sezonah sem zelo nihal glede uvrstitev. Bil sem blizu stopničk ali pa se nisem uvrstil v finale. Ker sem ujel dobro formo, letos za polete v Oberstdorfu ne bom ničesar spreminjal. Na letalnici je vsaka napaka še bolj kaznovana, zato se moram poletov lotiti z zvrhano mero potrpežljivosti in sproščenosti. Doslej na letalnicah nisem pokazal še nič posebnega, zato upam, da bo Oberstdorf nov mejnik,« je povedal 22-letni Domžalčan Anže Lanišek. Selektor Gorazd Bertoncelj ob zadnjih uspehih ne kaže evforije, saj sta do konca sezone še skoraj dva meseca z veliko izzivi za mlado ekipo. Potem ko so z zamudo ujeli dobro formo, je več optimizma kot po neuspešni novoletni turneji, ki je bila zahtevnejša, kot so tekme po prvem vrhuncu zime. »Zajc skače stabilno, Lanišek je videti stabilno, preostali, zlasti Domen Prevc in Semenič, nihajo iz tekme v tekmo. Veliko delamo na tehnični in psihološki stabilnosti,« je pojasnil Gorazd Bertoncelj, ki je ekipo za polete v Oberstdorfu sestavil brez Petra Prevca, saj je v preslabi formi. Enako velja za Roberta Kranjca, ki je bil na tekmi celinskega pokala v Planici 40.