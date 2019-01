Med najboljšo deseterico so od Slovencev končali še Andraž Pograjc (257 točk) na petem mestu, tretji s sobotne tekme Jurij Tepeš (256) na sedmem ter Rok Justin (245,9) na desetem mestu. Do točk so prišli še Nejc Dežman s 14., Jaka Hvala s 16., Cene Prevc s 17. in Matevž Samec z 28. mestom.