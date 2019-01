Projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je vselej na radarju banke, zavedamo se njegovega strateškega pomena za Slovenijo in za zaledje, je izpostavil Hoyer, ki prihaja iz Nemčije. Tudi na njegovo državo lahko ta projekt vpliva, je dodal.

Ob tem je izpostavil dva izziva, ki sta pri odločanju o financiranju projekta pomembna za banko: konkurenco v regiji, pri čemer je spomnil na pristanišče na Reki in v Trstu, ter tehnični izziv. Vprašanje konkurence v regiji v EIB po Hoyerjevih besedah obravnavajo pošteno. Zavedajo se, da so v regiji tudi druga pristanišča, a verjamejo, da je Koper »zelo, zelo zanimiva izbira«. Izpostavil je tudi, da je projekt zelo velik in ambiciozen, ter da se pogovori vrtijo tudi okrog vprašanja, ali je mogoče zagotoviti takšno razsežnost in tehnično izvedljivost, da bo primeren za financiranje. Opozoril je tudi na vprašanje razvoja prometa in prevoza v prihodnjem desetletju in izpostavil, da je potrebna trdna podlaga za to. Zatrdil je, da so v banki glede tega odprtega duha.

Predsednik banke ni želel podrobno pojasnjevati odprtih tehničnih vprašanj, a po neuradnih informacijah naj bi na primer razpravljali o vprašanjih, kot je, ali bi na določenem mestu zgradili predor ali viadukt. Prav tako Hoyer ni želel govoriti o podrobnostih glede vprašanj v povezavi s posojilom banke in jamstvom v okviru evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi), češ da je za to še prezgodaj, in da je to del pogovorov. Zatrdil je, da odločitev o jamstvu v okviru Efsi še ni bila sprejeta in da bo sprejeta šele povsem na koncu procesa. Najprej je treba videti, ali je projekt primeren za financiranje EIB, nato bo bolj jasno, ali je primeren za jamstvo v okviru Junckerjevega načrta, je pojasnil. Po neuradnih informacijah je sicer odobritev jamstva v okviru Efsi malo verjetna.

Predsednik EIB je še ocenil, da je bil v dosedanjih pogovorih s Slovenijo dosežen napredek, in povedal, da se tehnične ekipe znova sestajajo ta teden. Tehnična misija banke naj bi bila po neuradnih navedbah v Sloveniji ves teden.

Potem ko je podpredsednik EIB Vazil Hudak pred letom dni v Bruslju opozoril na negativen vpliv politične negotovosti na projekt, Hoyer danes ni želel komentirati političnega konteksta drugega tira, s katerim se banka ukvarja že okoli desetletje. Poudaril je, da se ne gre iger iskanja krivcev. »To je za izziv za Slovenijo, EU in EIB, poiskati moramo skupno rešitev,« je izpostavil in opozoril, da je čas ključen. Odločitev EIB glede drugega tira se po neuradnih informacijah pričakuje sredi tega leta.