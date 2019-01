Danes je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek koalicijskim partnericam končno predstavila investicijski program za drugi tir, že na prihodnji seji pa ga bo obravnavala in kot kaže tudi sprejela vlada kot skupščina projektnega podjetja družbe 2TDK. To je sicer dva meseca kasneje od napovedi, saj sta tako Bratuškova kot takratni direktor družbe 2TDK Žarko Sajič še novembra zatrjevala, da bo investicijski program, dokument, ki vsebuje zadnjo oceno vrednosti projekta drugi tir Divača- Koper, pripravljen že v začetku decembra. Na vprašanje, kje se je zataknilo so v družbi 2TDK, ki jo od začetka tega tedna vodi tričlanska uprava z generalnim direktorjem Dušanom Zorkom na čelu, odgovorili, da je »bolj kot hitenje za datumi pomembna vsebinska kakovost in usklajenost dokumenta,« saj ta odgovarja bo na ključne dileme v zvezi z investicijo.

Investicijski program je za 2TDK pripravila družba Deloitte. Dokončno bo dokument sprejet, ko ga bo potrdila vlada, toda preden ga bo le-ta obravnavala, ga mora potrditi nadzorni svet 2TDK. Datuma seje nadzornega sveta še ne morejo napovedati, saj je termin seje »še v usklajevanju«. vsaj na vladi pa se mu, kot kaže, obeta podpora, koalicijski partnerji ga odobravajo. »Pričakujem, da bomo na vladi čim prej sprejeli ustrezne odločitve, da projekt zaženemo,« je rekel predsednik Desus Karel Erjavec.

Odgovor na vsa odprta vprašanja Ta obsežen in natančen dokument vključuje natančno finančno oceno stroškov gradnje (ne glede na to, da bodo ceno določili šele gradbinci, ki se bodo prijavili na razpis), skupaj z DDV, zavarovanji ter tudi rezervami za nepredvidena dela, ki se bodo morebiti pojavila med gradnjo železnice, javnosti pa še ni dostopen. Podaja tudi zanesljiv odgovor na vprašanje, ali je finančna konstrukcija projekta docela zaprta. Projekt je ekonomsko upravičen, trdi ministrica, saj bodo njegove koristi višje od stroškov. Investicijski program hkrati odgovarja na vse odprte dileme; denimo, s katerimi finančnimi viri bo družba 2TDK nadomestila morebitni izpad 200 milijonov evrov finančnega vložka Madžarske, če ta ne bo sodelovala pri projektu. To možnost je nedavno omenil sam madžarski premier Viktor Orban, saj so ga razhudile izjave ministrice Alenke Bratušek, ki je večkrat javno povedala, da madžarskemu sodelovanju ni naklonjena. Popolnoma nasprotno pa je stališče zunanjega ministra in nekdanjega premierja Mira Cerarja, ki je zatem svojemu madžarskemu kolegu, zunanjemu ministru Petru Szijjartu zagotovil, da bo o sodelovanju držav slovenska vlada še odločala in da izjav resorne ministrice vendarle ne sme jemati tako resno. Madžarski zunanji minister je nato možnost sodelovanja še pustil odprto. Prav glede Madžarske je tudi v koaliciji največ skepse. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je denimo danes rekel, da je program kakovosten, a da se mora sedaj »država odločiti, kako bo drugi tir, ki je pomemben za državo, zgradila«. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović pa medtem za razliko od Hana sklepa, da je za odločitev, ali Slovenija projekt izvede sama ali skupaj z Madžarsko, še »tri ali štiri leta časa«. O sodelovanju bo sicer odločala vlada, ministrica pa zatrjuje, da evropska sredstva v nobenem primeru niso ogrožena. Še vedno tudi ni uradno znano, kaj Madžarska zahteva v zameno za finančni vložek, saj pogajanja med državama, kot smo izvedeli, trenutno ne potekajo. Po neuradnih informacijah pa naj bi si želeli 50.000 kvadratnih metrov zemljišča ob koncesijskem območju Luke Koper in 2,8- odstotno letno donosnost na vložen kapital. Donosnost bo sicer za obe državi enaka, saj bosta enakovredni družbenici v podjetju 2TDK.