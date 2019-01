O vsebini dokumenta, ki bo zakoličil finančno konstrukcijo projekta, vladni in koalicijski predstavniki do zdaj niso želeli govoriti, po seji vlade jo bo javnosti predstavila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Ministrica je dokument na 316 straneh, pri pripravi katerega je sodelovalo svetovalno podjetje Deloitte, minuli teden predstavila koaliciji, kjer so bili po odzivih z dokumentom zadovoljni. Dokument so danes podprli tudi ministri iz vrst SMC, čeprav do danes ni bilo jasno, ali se bodo z njim strinjali.

Program predvideva dva scenarija, enega s sodelovanjem zaledne države in drugega, po katerem bi Slovenija ta trenutno največji načrtovani investicijski projekt v državi financirala sama. Čeprav je bila država v času prejšnje vlade pod vodstvom Mira Cerarja že bila v pogovorih z Madžarsko, so nato ti zamrli, madžarski premier Viktor Orban pa je nedavno celo izjavil, da so v Budimpešti zgodbo zaprli in se bodo osredotočili na sodelovanje s Trstom.