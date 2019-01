Proti večeru se bodo v hribovitih krajih zahodne in južne Slovenije začele pojavljati padavine, pod okoli 700 metrov nad morjem kot rahel dež. Marsikje bo zapihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo.

Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Po neprevetrenih dolinah bo možna poledica.

V ponedeljek bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo sprva deževalo, čez dan pa se bo meja sneženja spet marsikje spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Padavine bodo popoldne slabele in do večera večinoma ponehale. Temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju pa od 6 do 9 stopinj Celzija.

V torek se bo od zahoda delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. V sredo se bo postopno spet povsod pooblačilo.