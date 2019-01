Drevi bo v Schladmingu moški slalomski vrhunec tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pod Planaiem organizatorji pričakujejo 50.000 gledalcev, ki vsako leto pripravijo eno najboljših vzdušij v alpski smučarski karavani. Letos so imeli slalomisti pred prihodom na avstrijsko Štajersko en dan več počitka kot sicer, saj so organizatorji spremenili urnik v Kitzbühelu. Slalom je bil namreč na sporedu v soboto.

Slovenska slalomska realnost pred Schladmingom je svetlejša kot v preteklih letih. Štefan Hadalin je na trojčku januarskih klasik v zadnjih dneh v Adelbodnu, Wengnu in Kitzbühelu dosegel vidne uvrstitve. Vrhničan je z desetim, štirinajstim in dvanajstim mestom potrdil, da je postal član elitne petindvajseterice, ki si bo marca zagotovila mesto v finalu svetovnega pokala v Andori. Pred tem ga v naslednjem mesecu in pol čakajo še tri izjemno pomembne preizkušnje – poleg Schladminga še na svetovnem prvenstvu v Areju in najpomembnejši domači prireditvi v Kranjski Gori.

Ključen je bil Adelboden

Slovenska slalomska reprezentanca je včeraj dopoldne opravila trening v Reiteralmu, po katerem je strnil vtise glavni trener Klemen Bergant. »Zadnje tekme so pokazale, da se Hadalin razvija v odličnega slalomista. Na smučeh razvija dobro hitrost, je stabilen in postaja vse bolj samozavesten. Ko bo znal izpeljati slalom od starta do cilja v enakem ritmu, bo še boljši,« je Hadalina pohvalil glavni trener.

Štefan Hadalin je na zadnjih treh preizkušnjah izpolnil svoje želje. Lani je imel namreč slab rezultatski januar, s katerim je padel na trdna tla. Poleg tega je imel v tej sezoni pred Adelbodnom za seboj slabša nastopa v Madonni di Campiglio in Zagrebu, zato je pripotoval v Švico pod večjim pritiskom, kot si ga je želel. Dokazal je, da mu je bil pri 23 letih kos. »Po Zagrebu si je Štefan zastavljal sto in eno vprašanje. Menim, da je bil rezultat v Adelbodnu ključen za nadaljevanje sezone,« se strinja Bergant in opozarja na pomembnost naslednjih štirih slalomskih preizkušenj.

S konstantnimi rezultati se Hadalinu na vsaki tekmi tudi vse bolj niža startna številka. Trenutno se je na slalomski lestvici prvič spustil pod 20. mesto. Za petnajstim, ki bi mu zagotovil nastop v prvi jakostni skupini, sicer še precej zaostaja. Za preboj med največje slalomske velemojstre bi potreboval en vrhunski rezultat na zmagovalni oder ali podobna dva kot v Saalbach-Hinterglemmu, kjer je bil decembra osmi.

Razveseljivo je, da se je tudi Žan Kranjec dvakrat v tej sezoni uvrstil med dobitnike slalomskih točk, potem ko je bil enajsti v Madonni di Campiglio in 24. v Kitzbühelu. »Ker sem ocenil, da Žan pred nedeljskim v Garmisch-Partenkirchnu potrebuje tri dobre veleslalomske treninge, smo se podredili temu cilju. Zato bo danes pred slalomsko tekmo skupaj s Francozi opravil veleslalomski trening v Reiteralmu. Pri Kranjcu veleslalom ostaja prioriteta. Preostala dva treninga bo opravil v četrtek in petek,« sporoča Bergant. »Vsaka tekma ima svojo zgodbo. Hadalinu je v Kitzbühelu do desetega mesta zmanjkalo precej časa, Kranjcu denimo v Madonni di Campiglio do petega mesta le dobri dve desetinki. Rezultatsko bi bil danes zadovoljen, če bi vsi trije slalomisti svoje delo opravili tako, kot znajo. Potem bomo vsi zadovoljni,« končuje Klemen Bergant.