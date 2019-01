Kritika filma: Kdo sta Ivan in Karla?

Dramatik in pisatelj Ivan Mrak ter kiparka in slikarka Karla Bulovec sta se spoznala leta 1925, ko je 19-letni umetnik – namreč Ivan Mrak, ki je že pri 13 letih pobegnil od doma in potem še nekajkrat iz šole, da bi se predal umetniškemu poslanstvu – v Mestnem domu na Krekovem trgu (kjer je danes Šentjakobsko gledališče) uprizoril svojo avantgardistično igro, »himno o početku slovenskega Olimpa«, Obločnica, ki se rojeva. V njej je sam odigral tri vloge (dve leti prej je v svoji dramatizaciji Besov Dostojevskega sam odigral kar vseh devet vlog), druge igralce pa je poiskal z oglasom v časopisu Jutro. Vstopnino je pobirala Karla Bulovec, ki je v dvorani tudi prižigala in ugašala luči. Predstava je občinstvo razdelila na tako vnete nasprotnike in privržence, da so se zunaj stepli, gasilci pa so Ivana in Karlo ter še dva igralca rešili skozi zasilni izhod.