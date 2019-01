Skupaj, a nemočni

V predstavi, ki sta jo podpisala koreografinja Jana Menger in dramaturg Rok Vevar , sprva diagonalna luč izriše prvo individualno telo dolgih okončin ( Tajda Podobnik ), ki se izvija iz teme in upira gravitaciji. Telo je breme, a ga dodatno bremenijo in ukrivljajo pritiski iz okolja. Ima pa telo tudi zmožnost nasprotnega pritiska, upora in ni pasivna gmota.