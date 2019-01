V prvem polfinalu med Dansko in Francijo, ki je bil ponovitev finala z olimpijskih iger v Riu de Janeiru leta 2016, so znova zmagali Skandinavci. Toda v nasprotju s tekmo v Braziliji, ki so jo tesno dobili z 28:26, so aktualni olimpijski prvaki včeraj v Hamburgu povsem povozili aktualne svetovne prvake (38:30). Pred tremi leti so Danci tako preprečili Francozom, da bi po Pekingu 2008 in Londonu 2012 tretjič zapored osvojili zlato olimpijsko kolajno, včeraj pa so jim preprečili, da bi lahko po Katarju 2015 in Franciji 2017 še tretjič zapored postali svetovni prvaki. V Hamburgu niso Francozi v šestdesetih minutah niti enkrat vodili ali vsaj remizirali, že po prvem polčasu so zaostajali za šest golov (15:21), v tem delu igre pa jih je Mikkel Hansen dosegel kar sedem iz devetih poskusov.

Danci, ki so na zadnjem SP 2017, ki so ga gostili njihovi včerajšnji tekmeci, osvojili šele deseto mesto, so kljub visoki prednosti igrali na polno in v 44. minuti povedli za rekordnih deset (30:20). Danec Mikkel Hansen, ki si služi rokometni kruh v deželi včerajšnjih nasprotnikov (Paris Saint-Germain), je neusmiljeno polnil mrežo, saj je dosegel kar 12 golov iz 15 poskusov. S takšno fantastično učinkovitostjo kot Hansen (80 odstotkov) je tekmo končala tudi celotna reprezentanca Danske, Francozi pa so se ustavili pri 62 odstotkih. Selektor Nikolaj Jakobsen je bil navdušen po četrti uvrstitvi v finale SP v zgodovini danskega moškega rokometa: »Čestitke igralcem za fantastično predstavo. Francoze smo nadigrali v vseh elementih igre in se zasluženo uvrstili v finale. Na tem prvenstvu smo doslej dobili vseh devet tekem, zdaj pa nas v finalu čaka še deseta in sočasno najpomembnejša.« Francoski selektor Didier Dinart je športno priznal: »Danci so zasluženo zmagali, mi pa smo ostali brez finala. Toda zdaj ni časa za tarnanje in slabo voljo. Dvigniti moramo glave, se zbrati in narediti vse, da osvojimo bronasto kolajno.«

Nemčija, sogostiteljica letošnjega SP, se je v drugem polfinalu pomerila z Norveško, srebrno z zadnjega prvenstva v Franciji leta 2017. Norvežani, pri katerih kar 11 reprezentantov od skupno 16 igra v Nemčiji, so na začetku drugega polčasa povedli z 19:15, kmalu zatem pa so gostitelji zaradi tretje izključitve in rdečega kartona ostali brez stebra obrambe, 203 centimetre visokega Hendrika Pekelerja iz Kiela. Kljub temu so se nekajkrat le približali na minus dva (nazadnje pri 25:27 v 57. minuti), v končnici pa jih je Norveška povsem dotolkla, utišala domače navijače v Hamburgu in tekmo končala z rekordnimi šestimi goli prednosti (31:25).

Izida SP, polfinale (Hamburg): Danska – Francija 38:30 (21:15; Hansen 12, Lauge 6; Mahe 8, Richardson 6), Nemčija – Norveška 25:31 (12:14, Gensheimer 7, Böhm 6; Röd 7, Sagosen in Myrhol po 6), za sedmo mesto (Herning), danes ob 17.30: Španija – Egipt, za peto mesto (Herning), danes ob 20.30: Hrvaška – Švedska, za tretje mesto (Herning), jutri ob 14.30: Francija – Nemčija, za prvo mesto (Herning), jutri ob 17.30: Danska – Norveška.