Številni strokovnjaki zagovarjajo stališče, da se je treba pozno zvečer izogibati obrokom. Na Japonskem velja celo javno priporočilo, naj od zadnjega obroka do odhoda na počitek mineta vsaj dve uri.

Študija, ki so jo izvedli v deželi vzhajajočega sonca, pa je pokazala, da to ni potrebno. Do zdaj so strokovnjaki menili, da obrok, zaužit pred spanjem, povečuje tveganje za razvoj bolezni, povezanih s povišano ravnjo sladkorja v krvi, kot so sladkorna bolezen in bolezni srca.

Vendar ker za to niso imeli dokazov, so japonski znanstveniki analizirali zdravstvene podatke 1573 oseb srednjih let, ki niso imele zdravstvenih težav, povezanih z ravnjo sladkorja v krvi. Razdelili so jih v dve skupini - na tiste, ki so se morali držati dvournega razmika med zadnjim obrokom in spanjem, ter tiste, ki niso imeli te omejitve.

Raziskava je trajala tri leta in izkazalo se je, da med skupinama ni bilo nobenih pomembnih razlik v ravni sladkorja v krvi. Po drugi strani so podatki pokazali, da imajo drugi dejavniki, kot so telesna teža, kajenje in fizična aktivnost, veliko pomembnejšo vlogo pri razvoju bolezni, kot pa obrok pred spanjem.

»Veliko več pozornosti je treba posvetiti zdravi prehrani, zadostni količini spanca, izogibanju cigaretam in alkoholu kot tudi debelosti, saj so imele prav te spremenljivke večji vpliv na metabolizem kot pa pozen večerni obrok,« so ugotovili japonski znanstveniki.