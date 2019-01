Samsungovo hčerinsko podjetje Samsung Display, ki je specializirano za razvoj in izdelavo zaslonov, je minuli teden razkrilo, da so uspešno izdelali prvi zaslon ultra HD OLED z diagonalo 39,6 centimetra (15,6 palca). Zaslon z ločljivostjo 3840 x 2160 slikovnih pik je prvi UHD-zaslon za prenosnike. Podjetje načrtuje zagon množične proizvodnje zaslonov že za letošnji februar, sprva pa bodo z njim opremljeni premijski prenosniki vodilnih proizvajalcev. Takšni zasloni so sicer najzanimivejši za igranje videoiger, grafično oblikovanje in gledanje filmov oziroma serij.

Zaslon premore 3,4 milijona barv, kar je dvakrat več od LCD-zaslonov podobne velikosti, pri podjetju pa so se pohvalili, da to in izjemna barvna natančnost omogočata sliko z barvami, ki se skladajo s P3-standardom. Ta označuje najprimernejšo kakovost slike za pretočno gledanje videovsebin. Zaslon hkrati podpira HDR, črna barva naj bi bila 200-krat temnejša, bela pa dvakrat svetlejša. Poleg tega naj bi zaslon oddajal bistveno manj očem škodljive modre svetlobe. Posledično naj bi bilo gledanje zaslona lagodnejše tudi ob daljši uporabi. Kakovost slike pa naj ne bi bila omejena zgolj na uporabo znotraj, temveč naj bi bila izkušnja zelo dobra tudi v svetlobnih pogojih na prostem.

»Naš 15,6-palčni zaslon UHD OLED ponuja najprimernejšo zaslonsko rešitev za prenosne IT-naprave z izstopajočimi HDR-nadgradnjami, reprodukcijo barv, ki je brez konkurence, in z zelo izboljšano vidljivostjo na prostem,« je povedal šef marketinga pri podjetju Samsung Display Jae Nam Yun. »Prepričani smo, da bo naš novi zaslon OLED svetovnim uporabnikom prenosnikov ponudil precej superiorno vizualno izkušnjo.«

Prednosti in slabosti zaslonov OLED

Da zasloni OLED ponujajo številne prednosti v primerjavi z LCD-zasloni, je znano že nekaj časa. Boljši so predvsem pri ustvarjanju kontrasta in kakovosti barv. Prav tako imajo LCD-zasloni lahko težave, ko jih gledamo od strani, saj pod ostrejšimi koti izgubljajo kakovost barve oziroma kontrasta. Zasloni OLED teh težav nimajo. Zato so zelo priljubljeni pri televizorjih in pametnih telefonih, medtem ko so na prenosnikih za zdaj relativno redki. Uporablja jih zgolj peščica proizvajalcev in še to na manjših napravah z diagonalo okoli 33 centimetrov. Eden od razlogov za to je nedvomno višja cena zaslonov OLED v primerjavi z LCD-zasloni, kar bi že tako drage prenosnike še podražila.

Pomemben faktor pa je tudi problem vžiganja slike, ki pesti zaslone OLED. Kadar je slika osvetljena na istem mestu dalj časa, se namreč zna zgoditi, da na zaslonu za seboj pusti vžgano sled. Na televizorjih, kjer se slika neprestano spreminja, je to manjša težava in se zna pojaviti predvsem, če neprestano gledate isti televizijski kanal. Tedaj se v zaslon zna vžgati logotip programa. Pri prenosnikih je problem podoben, težavo pa predstavljajo predvsem orodne vrstice operacijskih sistemov, ki so vselej enake in na istem mestu zaslona. Če bi se vžgale v zaslon, pa bi precej okrnile izkušnjo gledanja videovsebin ali igranja iger.