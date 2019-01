Več podrobnosti o današnjem srečanju, ki še poteka, na turškem zunanjem ministrstvu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa niso podali.

»Zaprosila sem za dostop do savdskega konzulata v Istanbulu in srečanje s savdskim veleposlanikom v Turčiji,« je povedala Callamardova. »Prosila sem tudi za dovoljenje za podoben obisk v Savdski Arabiji,« je dodala.

Posebno poročevalko spremlja ekipa pravnih in forenzičnih strokovnjakov ZN, ki bodo preučili odziv turških in savdskih oblasti na umor. Ocenili bodo tudi »naravo in stopnjo odgovornosti držav in posameznikov za umor«. Preiskovalci, ki bodo v Istanbulu ostali do nedelje, preiskave sicer ne izvajajo v okviru ZN.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres namreč, kot je pojasnil pred časom, nima pooblastil, da bi sam ukazal preiskavo umora novinarja, zahteve po kazenski preiskavi pa tudi ni posredovala nobena država.

Savdska Arabija vztraja, da je bila smrt Hašodžija posledica spodletele operacije, o kateri prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman, ni vedel nič. Trenutno poteka sojenje proti 11 obtoženim zaradi njihove vloge pri novinarjevem umoru. Za pet obtožencev je savdsko tožilstvo zahtevalo smrtno kazen.

Po trditvah Turčije so iz Savdske Arabije v Istanbul poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašodžija. Ugibanja, da za umorom stoji sam prestolonaslednik, v Rijadu odločno zanikajo.