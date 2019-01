Kralj in prestolonaslednik »sta oba priznala, da je treba poiskati odgovorne« za umor Hašokdžija, ki je bil ubit 2. oktobra lani na savdskem konzulatu v Istanbulu, je povedal Pompeo. »Oba sta ponovila svojo zavezanost,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Še vedno ugotavljajo dejstva, prav tako pa ZDA nadaljujejo z ugotavljanjem dejstev,« je povedal. »Naša pričakovanja so zelo jasna,« je izpostavil in od Rijada zahteval, naj »ugotovi dejstva, oceni informacije in zagotovi, da bodo odgovorni odgovarjali«.

Sodni proces proti 11 obtoženim zaradi njihove vloge pri novinarjevem umoru se je začel 3. januarja. Za pet obtožencev je savdsko tožilstvo zahtevalo smrtno kazen.

Po trditvah Turčije so iz Savdske Arabije v Istanbul poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašokdžija. Ugibanja, da za umorom stoji sam prestolonaslednik, v Rijadu odločno zanikajo.

Predsednik ZDA Donald Trump ne sprejema odgovornosti savdskega prestolonaslednika ne glede na ugotovitve njegove lastne obveščevalne agencije Cia, da je bin Salman v najmanjši meri vsaj vedel, da se umor pripravlja, če ga že ni naročil.