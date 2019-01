Francoska ministrica za evropske Nathalie Loiseau je v odzivu na Twitterju zapisala, da so se Francozi že na minulih predsedniških volitvah odločili proti desni populistični Marine Le Pen in za Macrona. "Matteo Salvini žali Francoze. Kaj imajo Italijani od tega? Nič. Se bodo zaradi tega spremenile politične razmere v Franciji? Ne," je še zapisala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Salvini je v prenosu v živo na Facebooku še dejal, da Macron "veliko govori, a malo doseže". "Deli lekcije o velikodušnosti, a na meji z Italijo zavrača na tisoče migrantov," je še dejal italijanski notranji minister.

Odnosi med Francijo in Italijo so že dlje časa zaostreni. Zadnji spor med Parizom in Rimom je zanetil drugi podpredsednik italijanske vlade in vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio, ki je v nedeljo Franciji očital, da ima v Afriki še vedno svoje kolonije, kjer kuje dobiček na račun revnih ter spodbuja migrante, da se prek Sredozemskega morja odpravijo proti Evropi. Zaradi njegovih besed je francosko zunanje ministrstvo v ponedeljek na zagovor poklicalo italijanskega veleposlanika v Parizu.