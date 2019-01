Osvajanje najvišjih vrhov vseh sedmih celin, tako imenovani Seven Summits, je eden najbolj želenih ciljev tradicionalnih alpinistov. Za lovoriko je treba preplezati na najvišje vrhove Azije (Everest, 8848 m), Južne Amerike (Aconcagua, 6962 m), Antarktike (Vinson, 4892 m), Severne Amerike (Denali, 6190 m), Evrope (Elbrus, 5642 m ali Mont Blanc, 4810 m), Afrike (Kilimandžaro, 5895 m) in Avstralije (Kosciuszko, 2228 m) oziroma Oceanije (Puncak Jaya/Carstenszova piramida, 4884 m). Doslej je uspelo to lovoriko osvojiti že več kot 350 gornikom. Avstralec Steve Plain, ki je maja lani kot zadnjega od sedmih vrhov preplezal Everest, je dosegel nov časovni rekord: na najvišje vrhove vseh sedmih celin se je povzpel v 117 dneh, šestih urah in 50 minutah. Tudi Slovenci se na tem področju lahko pohvalimo z izjemnim in redkim dosežkom, saj je Davo Karničar smučal z vseh najvišjih vrhov celin.

Belgijec Jelle Veyt pa se je tega napornega dela lotil na poseben način. Odločil se je namreč, da bo razdalje med vrhovi oziroma celinami prepotoval v celoti (oziroma kolikor bo to le mogoče) z močjo svojega telesa, s hojo, kolesarjenjem in veslanjem. »Brez motorjev. S spoštovanjem do lokalnih ekosistemov in z ljubeznijo do ljudi, s katerimi se srečujem. Med kolesarjenjem, veslanjem, plezanjem in hojo želim pokazati mednarodno solidarnost z zbiranjem sredstev za lokalne neprofitne organizacije. To je 7 vrhov sreče,« je opredelil Jelle Veyt poslanstvo svoje odprave.

V za zdaj zadnji etapi je prekolesaril in potem preveslal od Nepala do Indonezije. Na poti je že 22 mesecev, za sabo ima 14.500 kilometrov od načrtovanih skupno 44.000 kilometrov.

Veyt izvira iz kolesarske družine, zato takšna odprava zanj ni nekaj povsem novega. Med študijem na univerzi je ogromno samostojno kolesaril in hodil ter plezal v gorah, potem pa ga je navdihnil rojak Willy Troch, ki se je prav tako lotil osvajanja sedmih najvišjih vrhov celin. Kot športni fizioterapevt se je Veyt začel metodično in pametno pripravljati, treniral je z vsakodnevnim veslanjem in pridobivanjem moči ter vzdržljivosti. Temeljito je preučil program google earth in navtične vodnike ter zemljevide ter vzpostavil stik z drugimi, ki so poskušali s podobnimi podvigi, na primer s Sandyjem Robsonom, avstralskim kajakašem, ki je preveslal iz Nemčije v Avstralijo, in Noelom Hannahom, ki je na Zahodni Papui prehodil od vrha Puncak Jaya do obalnega mesta Nabire. Tako je pridobil manjkajoče podatke o topografiji, pomembnih virih na poti in nevarnostih, s katerimi se mora soočiti med odpravo.