Odpravi na K2 sta končali desetdnevni pohod po ledeniku Baltoro do baznega tabora, odpravi na Manaslu in Nanga Parbat pa že trdo delata vsaka na svoji gori. Kot je za zimo značilno, igra glavno vlogo vreme, vseeno pa ostajajo v vseh odpravah optimistični in osredotočeni na izpolnitev ciljev.

Dve odpravi na K2 sta združili moči Možnosti, da končno uspe zimski vzpon na K2, pozimi verjetno najbolj negostoljuben kraj na planetu, so se v tokratnem, petem poskusu v zadnjem desetletju povečale. Sedemčlanska odprava plezalcev iz Rusije, Kazahstana in Kirgizije, ki jo vodi Vasilij Pivcov, kazaški plezalec z vsemi 14 preplezani osemtisočaki in neuspelim poskusom zimskega vzpona na K2 leta 2003, in odprava prekaljenega španskega himalajca Alexa Txikona (v njej so še en španski in dva poljska alpinista) sta namreč združili moči. Sodelovali bosta pri opremljanju smeri s fiksnimi vrvmi, postavljanju višinskih taborov in tudi samem poskusu vzpona na vrh gore. Glede na to, da so morali štirje člani ruske odprave zaradi pomanjkanja denarja ostati doma, je skupna ekipa toliko bolj logična rešitev, saj bo močnejša tako plezalsko kot logistično. Plezanja proti vrhu gore naj bi se lotili po normalni Abruzzijevi smeri oziroma jugovzhodnem grebenu, po katerem je lani neuspešno poskušala priti do vrha poljska odprava lednih bojevnikov. Vsi bodo plezali brez dodatnega kisika.

Nanga Parbat in Manaslu Nad Nanga Parbatom se je razbesnel zimski snežni vihar, vendar pa je odprava Italijana Daniela Nardija že pred tem uspešno napredovala. Skupaj z Britancem Tomom Ballardom in pakistanskima plezalcema Rahmatom Ullahom Baigom ter Karimom Haiatom je Nardi postavil že tretji višinski tabor na 5700 metrih nadmorske višine. Vanj so znosili opremo in zaloge hrane. Odprava poskuša preplezati novo smer ob še nepreplezanem Mummeryjevem grebenu – Nardi pravi, da že dolgo sanja, da bi preplezal ta greben –, trenutno pa čakajo v baznem taboru na izboljšanje vremena. Pakistanski plezalec Karim Shah Nizari je pred dnevi opozoril, da so odprave na K2 in Nanga Parbat izgubile že pomembno število dni v zimski sezoni in da slabe vremenske razmere ne obetajo pravočasnega dokončanja načrtovanih ciljev. Simone Moro, italijanski specialist za zimske vzpone v Himalaji (opravil je štiri prvenstvene zimske vzpone na osemtisočake), poskuša letos sam, v alpskem slogu, osvojiti vrh Manasluja. Po aklimatizacijskem vzponu na Mera Peak (6476 metrov), s katerega je Mora in šerpo Pembo Geljeja pregnal orkanski veter, ki je pihal s hitrostjo 130 kilometrov na uro, čakata v baznem taboru na izboljšanje vremena.