Krimovke so v prvem delu v skupini C z Györom, Thüringerjem in Podravko osvojile drugo mesto s šestimi točkami, v nadaljevanje pa so prenesle tri: dvakrat so izgubile z Madžarkami, z Nemkami pa so po enkrat zmagale in remizirale. Za točko uspešnejši je bil Kristiansand, ki je v skupini D s CSM Bukarešta, Ferencvarošem in Bietigheimom osvojil drugo mesto s sedmimi točkami, Norvežanke pa so v drugi del prenesle štiri: po enkrat so zmagale in izgubile z Romunkami in Madžarkami.

V ligi prvakinj je Krim zadnjo tekmo odigral pred skoraj dvema mesecema in pol (17. novembra 2018), nastop med elitno dvanajsterico pa začenja danes ob 15. uri doma proti aktualnim državnim in pokalnim prvakinjam Norveške. Pred tekmo s klubom, ki ima le eno tujko (Danka Mathilde Kristensen) in osem reprezentantk Norveške, trener Uroš Bregar pravi: »V zadnjem času smo imeli veliko zdravstvenih težav, a bodo vse igralke, z izjemo že dlje časa odsotnih Alje Koren in Nataše Ljepoja, nared za tekmo. Od srede smo le lahko trenirali v skoraj popolni zasedbi, a neznanka je, v kakšni formi bomo kot ekipa. Ključ do uspeha bo obramba.«

Med lažje poškodovanimi je bila tudi vratarka Miša Marinček Ribežl. Pred obračunom s Kristiansandom, s katerim se je Krim v sezoni 2015/16 pomeril v pokalu pokalnih zmagovalk (poraz na Norveškem s 27:29, zmaga doma s 30:20), Miša Marinček Ribežl meni: »Lahko smo ponosne, da smo se uvrstile v drugi del, kajti glede na mladost naše ekipe to ni nekaj samoumevnega. Vsako tekmo lahko igramo sproščeno in neobremenjeno, a vsekakor z glavo. Če bo tako, tudi uspeh ne bo izostal.«

Vrstni red pred začetkom drugega dela, skupina 1: Rostov Don 7, Budućnost 6, Metz 5, Koebenhavn 3, Brest 2, Odense 1, skupina 2: Györ 8, CSM Bukarešta 6, Kristiansand 4, Krim Mercator 3, Ferencvaroš 2, Thüringer 1.