Prostora za šalo, satiro ali nevsakdanje umetniško izražanje o verskih zadevah je tam še manj kot drugod po svetu. In to ne velja zgolj za judovsko ali islamsko vero. V izraelskem obmorskem mestu Haifa, kjer živi tudi veliko kristjanov arabskega porekla, je prišlo do vroče krvi med tamkajšnjo krščansko versko skupnostjo. Razlog je bila razstava na križ pribitega Ronalda McDonalda, maskote največje verige s hitro prehrano na svetu. Delo finskega umetnika Janija Leinonena je močno razburilo kristjane, ki so začeli večdnevne proteste pred muzejem umetnosti, kjer je bilo delo prikazano v sklopu razstave, poimenovane »Svete dobrine«. Krščanske skupnosti, ki je delo razumela kot globoko žaljivo, niso pomirila pojasnila muzeja, da Leinonen z delom ni hotel žaliti krščanskih verskih čustev, temveč je tako izrazil zgolj kritiko čaščenja kapitalizma. Protesti so se odvijali naprej, zahteva demonstrantov je bila ena sama: sporno skulpturo je treba umakniti. S tem se je strinjal celo Leinonen, a ne zato, ker bi v svojem delu naenkrat videl nekaj spornega, temveč zato, ker je bila njegova skulptura v Izraelu domnevno razstavljena proti njegovi volji – podpira namreč gibanje za bojkot, dezinvesticije in sankcije (BDS) proti Izraelu zaradi njegovega apartheida nad Palestinci. Pritiski, tudi iz izraelske vlade, so bili slednjič tako močni, da se je muzej odločil povsem umakniti križanega Ronalda McDonalda, ne ga zgolj zakriti z rjuho.