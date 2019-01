Uredništvo iz ameriške zvezne države Maine se je zavezalo, da bo obdržalo rubriko, če bo dobilo sto novih naročnikov. V 48 urah jih je pridobilo 200, je poročal Guardian. Pri vseh grozljivostih, ki so vzniknile v družbenih omrežjih – trolanje, ksenofobija, sovražni govor – so Kingovi tviti svetilnik upanja. »Nekdo me je vprašal, ali obstajajo knjige/filmi/oddaje, ki jih ne maram,« je nekoč čivknil. »Veliko jih je, a o njih ne pišem. 'Bodi tiho, če nimaš povedati ničesar dobrega,' je kar dober nasvet.« Velikodušen je do mlajših kolegov, s svojim imenom in krajšimi promocijskimi opisi prispeva k prepoznavnosti njihovih novoobjavljenih del. Hkrati ne skopari z udarci pod pasom, kadar mu stoji nasproti vpliven oblastnik.

»Moja najnovejša grozljivka: Nekoč je živel človek z imenom Donald Trump. Kandidiral je za predsednika. In nekateri ljudje so hoteli, da zmaga.« Republikanski senator Ted Cruz ga je označil za liberalca iz limuzine. King, ki pooseblja bistvo ameriškega sna o uspehu – z garaškim pisanjem se je iz stanovanjske prikolice zavihtel na vrh seznama najbolje prodajanih svetovnih avtorjev – mu je odgovoril takole: »Pridi v Maine, Ted. Zapeljal te bom na mojem Harleyju.

Izdelan je bil v Ameriki, preden je prišel tvoj fant Trump in podjetje zavozil.« King zmeraj uporabi svojo vpliv za dobro, ne za zlobno. »Hvala vsem, ki ste se naročili na Portland Press Herald,« je tvitnil v ponedeljek. »Rešili ste dan. Obstajajo države, kjer umetnost dojemajo kot nekaj bistvenega. Žal ta ne sodi mednje. Časnik se vam je zahvalil. Tudi meni se je. (In je moje ime narobe črkoval.)«