Litovska vlada je očiten primer točnosti Perkove teorije zarot o izrinjanju moških iz družbenega življenja. Predsednik vlade Saulius Skvernelis sicer trdi, da »ljubi, podpira in ceni ženske«. Na vodstvenih položajih pa ima vendarle raje moške. Decembra so morale njegovo vlado zapustiti tri ženske: ministrica za kulturo Liana Ruokytė Jonsson, ministrica za izobraževanje Jurgita Petrauskienė in ministrica za okolje Kęstutis Navickas.

Režiserka je z odstopom prehitela svojo razrešitev, pedagoginjo Petrauskienėjevo je premier odslovil zaradi stavke učiteljev. Na njuna položaja je Skvernelis imenoval učitelja in pisatelja. V vrhu EU zdaj s precejšnjim zanimanjem spremljajo, komu bo zaupal vodenje okoljskega resorja. Če bo tudi tega prevzel moški – kar je najbolj verjeten razplet – bo baltska država edina članica EU s 100-odstotno moško vlado. »Spol ne bi smel biti dejavnik, čeprav seveda je pomemben,« je predsednika vlade citirala litovska tiskovna agencija ELTA.

»Ženske so zelo pomembne – ampak kompetence, osebne kvalifikacije in profesionalnost tudi.« V drugih slojih litovske družbe je razmerje med spoloma in kompetencami bolj uravnoteženo, poroča nemški časnik Welt. V gospodarstvu 39 odstotkov vodstvenih položajev zasedajo ženske, kar je občutno nad evropskim povprečjem. Tudi višina plač je bolj uravnotežena kot v EU. Seveda bi Perko, Možina in somišljeniki tudi v teh statistikah prepoznali razkroj družbe in »teptanje moške identitete«. Na njihovo veselje je vsaj v litovski vladi še absolutno zaščitena pred feminističnim škornjem.