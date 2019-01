Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na turške medije, Güvenova po odločitvi sodišča tudi ne sme zapustiti Turčije. HDP je v prvem odzivu na Twitterju zapisala, da je bila Güvenova »dolgo časa protipravno v zaporu«.

Güvenovo so aretirali konec januarja lani, med drugim zaradi kritik na račun vojaških operacij turške vojske v kurdski enklavi Afrin na severu Sirije. Sodni proces proti njej se še ni začel. 8. novembra lani je Güvenova zaradi protesta proti izolaciji ustanovitelja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK) Abdullaha Öcalana začela gladovno stavko.

Öcalan je zaradi veleizdaje, umora in ustanovitve terorističnega združenja od leta 1999 zaprt v turškem zaporu na otoku Imrali. Leta 1999 so danes 70-letnega Öcalana obsodili na smrt, kasneje so to kazen spremenili v dosmrtno ječo.

Za turško državo je prokurdska HDP podaljšek PKK, ki je tako za Turčijo kot tudi za Evropsko unijo teroristična organizacija, kar HDP zanika. Ankara je že leta 2015 napovedala mirovni proces s PKK.

V Turčiji bodo marca lokalne volitve. Jugovzhod države velja za trdnjavo HDP.