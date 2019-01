Cilj projekta, znanega pod imenom Burj Al Babas, je bil oblikovati razkošno skupnost, v kateri naj bi živeli predvsem bogati tuji vlagatelji. Zaradi pomanjkanja denarja podjetje kompleksa ni dokončalo, zadolžili pa so se za kar 27 milijonov ameriških dolarjev, poroča spletni portal Dezeen.

Mini graščine so zgrajene na 324 kvadratnih metrih, na podeželskem območju v bližini mesta Mudurnu.

Poleg graščin izvajalcem med drugim ni uspelo dokončati osrednjega centra, v katerem naj bi bile razne trgovine, kino, restavracije, konferenčne dvorane, manjše sobe za druženje in bolnišnica. V načrtu so imeli tudi gradnjo vodnega parka, teniškega, košarkaškega in nogometnega igrišča, razne kopeli, savne in parne sobe.