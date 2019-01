Svobodna novinarka Ans Boersma, ki je živela v Istanbulu in pisala za največji nizozemski finančni časnik Het Financieele Dagblad, je danes sporočila, da so jo v sredo prijeli, danes pa izgnali iz države in da je že na letalu na poti na Nizozemsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju omenjenega časnika so jo prijeli, ko je bila v sredo v imigracijskem uradu v Istanbulu, da bi podaljšala svoje dovoljenje za bivanje. Nedavno ji je sicer urad predsednika države v Ankari izdal novinarsko izkaznico za letošnje leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Fahrettin Altun, direktor komunikacij v uradu turškega predsednika, je potrdil njen izgon in izpostavil, da ni povezan z njenim novinarskim delom v Turčiji. Dejal je, da so nedavno od danske policije prejeli obveščevalne podatke, da ima povezave s teroristično organizacijo Jabhat al Nusra, ki je bila nekdaj v Siriji povezana z Al Kaido. Danska policija je zahtevala tudi podatke o njenem gibanju v in izven Turčije. Pristavil je še, da je vrsta skupin, tudi Islamska država in Kurdska delavska stranka, v zadnjih letih izvedla več napadov v Turčiji in da v sodelovanju z drugimi državami, tudi Nizozemsko, skušajo preprečiti te grožnje.