V Melbournu, kjer je temperatura danes dosegla 42,8 stopinje Celzija, so zaradi prekinitev v dobavi elektrike zaprli več trgovin in kavarn. Delovalo pa ni tudi okoli 100 semaforjev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Visoke temperature pa niso odvrnile teniških navdušencev, ki so se kljub temu zbrali na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije. Številni so se tam hladili z vodno meglico, ki so jo pripravili organizatorji.

V drugih delih avstralske zvezne države Viktorija so medtem oblasti izdale opozorila pred požari, saj bi lahko temperature ponekod presegle 47 stopinj Celzija. V pripravljenosti je več sto uslužbencev gasilskih in reševalnih služb ter več deset letal in helikopterjev za gašenje.

V otoški zvezni državi Tasmanija pa se še naprej spopadajo z ognjenimi zublji, še navaja AFP.