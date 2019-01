Začelo se je z bolečinami v križu, končalo s tožbo na sodišču

Marijan Novak zaradi nestrokovnega ravnanja zdravstvenih delavcev in posledic, ki jih ima več let po operaciji, od UKC Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana zahteva 54.800 evrov odškodnine. Sodnica je v nadaljevanju sojenja zaslišala enega od sodnih izvedencev, za drugega pa mora zaradi poznanstva z ortopedom, ki je operiral Novaka, še odločiti o morebitni izključitvi.