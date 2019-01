Čeprav je poveljnik zračne reševalne službe Kanalskih otokov v Rokavskem prelivu (veliko bližje so Franciji kot Britaniji in so bili med drugo svetovno vojno edino britansko ozemlje, ki ga je zasedla nacistična Nemčija) že v sredo dejal, da ni nobenega upanja, da bodo našli pogrešanega argentinskega nogometaša, so reševalci šele danes popoldne, po tridnevnem iskanju, sporočili, da so opustili »aktivno iskanje«. To pravzaprav pomeni, da ne pričakujejo več, da bodo Emiliana Salo in njegovega britanskega pilota Davida Ibbotsona našli živa.

Osemindvajsetletni Sala je ponos svojega malega mesteca Progresso v Argentini, ki ima samo tri tisoč prebivalcev. Konec prejšnjega tedna je podpisal pogodbo z valižanskim nogometnim moštvom Cardiff City, ki nastopa v vodilni angleški premier ligi. Sala je bil najdražji nakup v zgodovini tega kluba, saj je ta zanj plačal 15 milijonov funtov. Nogometni svet je pretresen, cardifski navijači pa so neutolažljivi. Upali so, da bo napadalec Sala dramatično spremenil neuspešno sezono kluba, ki je trenutno na osemnajstem (predpredzadnjem) mestu lestvice premier lige. Prvič naj bi zanj igral v torek, ko Cardiff čaka obračun z Arsenalom na stadionu topničarjev v severnem Londonu. »Povsem šokiran sem, zdi se, kot bi bile to grde sanje. Nimam besed. Potrebovali smo napadalca, bil je to, kar nam je manjkalo. To, da je bil na tem letalu, je skoraj neresnično,« pravi eden od njih.

Letalo je bilo videti, kot da razpada Emiliano Sala je bil edini potnik majhnega enomotornega zasebnega letala piper PA-46 malibu, ki sprejme pet potnikov. Z njim je v ponedeljek zvečer potoval s poslovilnega srečanja v svojem dosedanjem klubu Nantes v Franciji. Letalo je izginilo z radarjev nad britanskimi Kanalskimi otoki. Njegova usoda je ljudi ganila tudi zato, ker je samo nekaj minut prej na družbenem omrežju, telefonski aplikaciji whatsapp, objavil zvočno sporočilo, v katerem je v španščini zvenel prej šaljivo kot panično, čeprav je na koncu sporočila dejal, da ga je strah. »Tukaj sem na letalu, prijateljčki, ki je videti, kot da bo vsak čas razpadlo. Sem na poti v Cardiff, ker jutri popoldne, prijateljčki, začnem trening s svojim novim moštvom. Kako se imate, bratci? Če se v naslednji uri in pol ne oglasim, ne vem, ali bodo poslali koga, da me pobere, ker… veste… ne bodo me mogli najti. Strah me je.« Ker so številni to nogometaševo sporočilo razumeli kot poziv k iskanju, je prevladala teorija, da mu je pilot dejal, da bosta morala morda pristati na vodi, in da sta se rešila, morda s pomočjo rešilnih jopičev. Po prvih poročilih naj bi bil v letalu reševalni gumijasti čoln, kar je zelo malo verjetno. Nogometaša in pilota so iskali od jutra do mraka, po petnajst ur. Iz zraka so prečesali več kot 2700 kvadratnih kilometrov morja v Rokavskem prelivu, vse okrog svetilnika Caquets pri kanalskem otoku Alderney, nad katerim je letalo izginilo z radarja, ko je bilo na 700 metrih višine, kmalu po tistem, ko je pilot zaprosil, da se spusti na to višino. Nogometašev oče je že v sredo v Argentini dejal, da se boji najhujšega. »Ne vem, kaj naj si mislim, po vsaki uri, ki mine, začenjam misliti na najhujše,« je dejal Horacio Sala. Letalo je izginilo z radarja, ko je bilo nad zelo nevarnim delom do sto metrov globokega morja pri Alderneyju. Tam je veliko skal, čeri pa tudi ladijskih razbitin. Poznavalci Rokavskega preliva pravijo, da v tem letnem času in v tem nevarnem delu preliva niti najbolj telesno pripravljen človek v morju ne bi mogel preživeti več kot nekaj ur. Temperatura vode je samo okrog deset stopinj, tako da nimaš prav veliko časa, preden začneš zmrzovati. Malo po tistem, ko so danes reševalci sporočili, da so opustili aktivno iskanje, jih je Emilianova sestra Romina rotila, naj nadaljujejo. »V svojem srcu vem, da je Emiliano še živ. Prosim, prosim, ne opustite iskanja,« je napisala. A reševalci so prepričani, da so naredili vse, kar so lahko, in da je verjetnost, da sta nogometaš in pilot še živa, izredno majhna.