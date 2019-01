Nov romantični roman britanske avtorice The Mister bo po pisanju BBC izšel 16. aprila. »Navdušena sem, da bom končno to strastno novo romanco spravila v svet. Maxim in Alessia sta me popeljala na neverjetno potovanje. Upam, da bo njuna razburljiva in čutna zgodba navdušila tudi moje bralce, tako kot je mene, ko sem jo pisala, in da se bodo tudi oni zaljubili vanju,« je dejala.

To bo njena prva knjiga po erotični trilogiji Petdeset odtenkov sive, ki je navdušila bralce po vsem svetu, saj so jo prodali v več kot 150 milijonih izvodov. Zgodba o Christianu Greyju in Anastasii Steele sta v filmih oživela Jamie Dornan in Dakota Johnson. Filmi, ki so bili na ogled med letoma 2015 in 2018, so v blagajne prinesli več kot milijardo dolarjev.