Ob 25. obletnici smrti Charlesa Bukowskega: Kramer proti Kramerju

I. Najbolj standardno vprašanje, ki se postavlja v zvezi s popularno glasbo, je vprašanje: »Beatli ali Stonesi?« A v resnici to ni vprašanje, ki bi imelo veliko opraviti z glasbo samo, gre bolj za »svetovnonazorsko« opredelitev. Za ločevanje na dva pola. Pozitivnega in negativnega. Za polarizacijo »dobri fantje« vs. »slabi fantje«.