Kot je na družbenem omrežju twitter zapisal 30-letni plavalec, se bo v bazene vrnil v nekaj tednih, zdaj pa ga najprej čaka zdravljenje.

»Zgodaj smo odkrili raka, začel sem z zdravljenjem in prognoza je dobra. V bazenu bom spet v nekaj kratkih tednih s ciljem, da nastopim v Tokiu,« je zapisal Adrian, ki je štiri od petih zlatih olimpijskih medalj osvojil z ameriško štafeto. Posamično je bil prvi v Londonu 2012 na 100 metrov prosto. Ima še eno olimpijsko srebro – tudi tega s štafeto – in dva posamična brona, oba iz Rio de Janeira 2016.

Novico o svoji bolezni je Adrian izkoristil za vzpodbudo vsem, naj pazijo in redno preverjajo svoje zdravje. »Spoznal sem, da se prepogosto izogibamo takšnih pomembnih tem, ignoriramo potencialne opozorilne znake in izogibamo zdravstveni pomoči. Ohranjam pozitivno držo, saj so primeri, kot je tudi moj, lahko ozdravljivi.«