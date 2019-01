Veni, vidi in hvala za »družbo«

Za tako zelo napovedovan obisk Vladimirja Putina v Beogradu se gotovo ne da reči, da je potekal v duhu zagrebškega reka: Martin v Zagreb, Martin iz Zagreba, Zagreba pa ni videl. Rekel bi, da je potekal različno, odvisno, s katere strani na ta obisk gledamo – s stališča oblasti v Beogradu, srbske opozicije ali ruske politike. A če ga gledamo z nevtralnega zornega kota, je bil obisk zaradi nekaterih dogodkov nenavaden. In to ne samo zato, ker je Putin doživel, da se je njegov obisk na naslovnicah tabloidov (ki so vladi več kot naklonjeni) znašel skupaj s pornografskimi fotografijami ene od tukajšnjih estradnih zvezd.