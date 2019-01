Pod nalepkami, uperjenimi proti Putinu, ki so se med drugim pojavile v Novem Sadu, Zrenjaninu in Kikindi, je podpisana organizacija Mlada Vojvodina, ki je že prej izvajala podobne akcije, predvsem z zahtevami po boljšem položaju Vojvodine in proti mlačnim politikom v tej severni srbski pokrajini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki navaja lokalne medije.

Več nevladnikov in državljanov je medtem ob današnjem obisku podpisalo protestno izjavo zaradi »poveličevanja avtoritarnega Vladimirja Putina v Srbiji«. V izjavi izpostavljajo kršitve človekovih pravic v Rusiji in opozarjajo, da bo obisk ruskega predsednika dal zagon spodkopavanju že načetih demokratičnih institucij, pravic in svobode državljanov Srbije pod krinko srbsko-ruskega prijateljstva, navaja srbsko uredništvo regionalne televizije N1.

Za varnost ob obisku Putina, prvem po letu 2014, bo sicer po poročanju srbskih medijev v Beogradu skrbelo 5000 srbskih policistov in pripadnikov tajnih služb ter okoli 300 njihovih ruskih kolegov. Putina bo na beograjskem letališču okoli 13. ure danes pričakal srbski predsednik Aleksandar Vučić, slovesni sprejem pa bo potekal pred Palačo Srbije, kjer se bosta predsednika in delegacije sestale na pogovorih o vrsti dvostranskih, mednarodnih in regionalnih vprašanj, tudi o Kosovu.

Putina spremlja močna delegacija, med drugim zunanji minister Sergej Lavrov, minister za energetiko Aleks Novak, namestnik obrambnega ministra Aleksander Fomin ter vodje Gazproma, Roskozmosa in Rosatoma, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Zaradi obiska v Beogradu danes velja poseben prometni režim, številne ulice bodo zaprte, nekatere pa so že od srede zvečer in bodo ostale danes do 20. ure. V vseh šolah v mestu so skrajšali pouk, poroča Hina.