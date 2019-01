Gre za 14. srečanje Putina in Vučića, so pred začetkom obiska izpostavili srbski mediji. Srbski predsednik Aleksandar Vučič bo Vladimirja Putina pričakal že na beograjskem letališču in se nato z njim uradno pogovarjal v Palači Srbije v Beogradu. To bo že njuno 14. srečanje, za dvostranske pogovore pa naj bi si tokrat vzela predvidoma eno uro. Sledilo bo srečanje delegacij Rusije in Srbije ter podpisovanje več dvostranskih dokumentov, za katere beograjski mediji trdijo, da so vredni nekaj sto milijonov evrov. Šlo naj bi za vlaganja v infrastrukturne, energetske, kmetijske, turistične in izobraževalne projekte kot tudi za pogodbi o gradnji železnic v Srbiji in priključitvi Srbije na plinovod Turški tok.

Beograjski časnik Večernje novosti je poročal tudi, da Srbija pričakuje nadaljevanje vojaškega sodelovanja z Rusijo, kar naj bi pomenilo dobavo ruskih tankov T-72 in raket za zračno obrambo. Ruski predsednik naj bi obisk v Beogradu končal v največji beograjski pravoslavni cerkvi svetega Save. Tam naj bi ga pričakalo približno 70.000 ljudi, ki bodo v organizaciji vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) prišli z vseh koncev Srbije. Opozicijski srbski časnik Danas trdi, da glavni namen tega množičnega shoda ni zgolj čaščenje Putina, ampak namerava predsednik SNS Vučić s tem tudi posredovati sporočilo opoziciji, ki že več kot mesec dni ob sobotah organizira protivladne proteste v Beogradu. sta