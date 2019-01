»Za start v petek v sprintu so pripravljeni Klemen Bauer, Rok Tršan, Miha Dovžan in Mitja Drinovec. Jakov Fak je po bolezni že začel trenirati, in če ne bo kaj slabšega, ne vidim razloga, da ne bi šel na tekme svetovnega pokala v Kanado in ZDA v začetku februarja. Žal tako pač je. Odsotnost Jakova je seveda zelo opazna,« je vodja panoge za biatlon Janez Ožbolt včeraj poročal iz sončne Anterselve, potem ko so nad južnotirolsko vasico že končale biatlonke v sprintu z znova povprečnim in glede na dosedanje dosežke pričakovanim ulovom slovenskih biatlonk.

Polona Klemenčič (65. mesto) je za šest sekund in pet mest zgrešila nastop na zasledovalni tekmi v soboto, kar bi bil eden od mejnikov za posebno pohvalo. Tako bosta z Nino Zadravec (77. mesto), debitantko na posamičnih tekmah svetovnega pokala, že v petek odpotovali v slovaški Osrblie, kjer se bo v nedeljo začelo mladinsko svetovno prvenstvo. Za slovensko mlado reprezentanco bo dober pokazatelj, kaj zmorejo varovanci Janeza Mariča in Andreje Mali med svojimi vrstniki in kdaj je mogoče tudi v ženskem biatlonu predvideti odmevnejše dosežke. V moškem delu mladi val vodi 18-letni Alex Cisar, ki je glede na dosežke na domačih tekmovanjih že enakovreden A-reprezentantom z izjemo Jakova Faka. Mimogrede, mednarodna biatlonska zveza je denimo še za leto dni premaknila mladinsko kategorijo navzgor, saj se zavedajo, da mladi val zelo težko pri dvajsetih konkurira starejšim z izjemo redkih nadarjenih posameznikov. Ena tistih, ki so v preteklih letih na mladinskih prvenstvih opozorile na potencial, je včerajšnja zmagovalka, 22-letna Čehinja Marketa Davidova. Na zmagovalni oder se je kot odlična strelka izstrelila že decembra na Pokljuki.

Današnja preizkušnja biatloncev (start ob 14.30) na 10 kilometrov bo za slovensko četverico še en poseben izziv, koliko zmorejo brez najboljšega Jakova Faka. Kot ekipa imajo zastavljen poseben cilj, da ujamejo dvanajsto mesto v točkovanju za pokal narodov. Prizorišče pod tirolskimi vršaci, kjer se po navadi zbere več kot 10.000-glava publika, leži na nadmorski višini več kot 1700 metrov in sposobnost aklimatizacije je eden ključnih dejavnikov za dober tekaški dosežek, ki je osnovni pogoj za odmevnejši dosežek. Klemen Bauer, ki je doslej dvakrat zmogel do 21. mesta, je verjetno edini, ki zmore po tekaški plati pripraviti presežek dneva, ki pa ga lahko potrdi le s strelsko natančnostjo. Statistično se mu enkrat v zimi uspe optimalno uskladiti. Biatlonska desetka je še toliko bolj pomembna, ker je to podlaga za zasledovalno tekmo v soboto in za elitno trideseterico tudi za nedeljski skupinski start.