Slovenska moška biatlonska štafeta brez znova obolelega Jakova Faka na tekmi v Ruhpoldingu pričakovano ni zmogla posebnega presežka. Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Rok Tršan so brez visoke tekaške forme in s povprečno strelsko statistiko zmogli 15. mesto, kar do konca sezone odpira boj z Belorusijo, Kanado in Finsko v IBU pokalu narodov za dvanajsto mesto. Norveška je kot vodilna reprezentanca po zaslugi »supermana« J. T. Boeja v prestižni tekmi štafet strla domačine Nemce in Francoze. Slovenija bo imela v Ruhpoldingu danes na startu le še žensko štafeto (Poje, Klemenčič, Einfalt, Zadravec).

Jakov Fak, ki bi edini imel pravico nastopa na elitni tekmi tridesetih v skupinskem startu, je v petek po tekmi odšel domov. »Že pred tekmo sem čutil bolečine po celem telesu, ampak sem se vseeno odločil za start. Po tekmi se je stanje še poslabšalo in dobil sem vročino. S trenerjem sva se odločila, da je najbolje, da zapustim prizorišče in se posvetim zdravljenju. Odvisno od hitrosti okrevanja se bomo odločali o nadaljnjem planu treninga in tekmovanj,« je v uradnem sporočilu pojasnil Jakov Fak. Pod velikim vprašajem je torej že odhod v Antholz naslednji teden, ki zaradi visoke nadmorske višine slovi kot zelo zahtevno prizorišče. Vodja reprezentance Janez Ožbolt je še bolj skeptičen in razmišlja tudi že o smiselnosti nastopa na naslednjih tekmah v ZDA. Zaradi dolgoletnih izkušenj je za najboljšega biatlonca skoraj nuja popolno okrevanje in potem trening, da dvigne formo vsaj do svetovnega prvenstva.