»V velikem finalu je bil zame hud šok, ker sem že v prvem klancu začutila, da imam v nogah še vedno preveč laktata, in nisem mogla več teči z visoko frekvenco kot vodilne. Na spustu s klanca pa sem skoraj padla, ker me noge niso držale,« je slovenska tekačica na smučeh Katja Višnar opisovala veliki finale sprinta v klasiki v estonski nordijski prestolnici Otepää. Ob znova odličnem času v kvalifikacijah, kar je za kraljico prologa že standard, je zmagala v četrtfinalu in polfinalu, v četrtem teku v 1,5 kilometra dolgem zahtevnem krogu pa Blejki ni več zneslo. Časa za počitek je bilo premalo, do izraza pa pride vzdržljivost, kar je njena šibka plat, ki ji ni bila dana v zibelko.

Lampičeva je padla Slovenska tekaška reprezentanca je znova zabeležila nekaj zelo opaznih dosežkov, premaknila nekaj mejnikov in nadaljevala pozitivni trend zime. Izkušena Blejka je s petim mestom ponovila najboljši dosežek zime. Anamarija Lampič je bila zgolj zaradi smole na njeno jezo ob polfinale sprinta (13. mesto). Končala je tudi med petindvajseterico kot edina Slovenka na klasični desetki, na kateri je Therese Johaug znova pustila zemljanke za skoraj minuto zadaj. Jeze in tudi razočaranja Lampičeva po sobotni tekmi ni skrivala. »Bila je dobra priložnost, dobro sem se počutila, a mi je v četrtfinalu Američanka zapeljala na palico, izgubila sem še malo hitrosti. Na predzadnjem ovinku sem povozila kamen, za katerega sploh ne vem, kako se je znašel tam, in uničila še smuči,« je tožila Anamarija Lampič, ki je potem tudi danes na razdalji dokazala, da je skrb o tekmovalni formi iz decembra mimo. V sprintu je meje svojega najboljšega dosežka prestavila tudi Anita Klemenčič. 39. mesto bi v biatlonskih krogih zalili nemara kar s šampanjcem kot prve točke, v tekaškem taboru so jo le optimistično pospremili proti Lahtiju, kjer se je začelo nordijsko svetovno prvenstvo za mladince in kategorijo do 23 let.

Osem Norvežanov med prvih enajst Še naprej navdušuje tudi Miha Šimenc in slovenski moški tek postavlja na zemljevid ob Skandinavce. Le kdo bi si pred sezono mislil, da bo šesto uvrstitev med trideset v zimi dosegel v njemu na kožo manj pisani klasiki, in to celo z 19. mestom. Logatčan se bori za vsak meter. V četrtfinalu je tekel v skupini kot zmagovalec Johannes Hoesflot Klaebo, ki je potem v finalu pristavil piko na i norveški premoči. Osem Norvežanov je bilo med prvih enajst. Šimenc ni bil daleč od napredovanja kot četrti v skupini. »Moj tek v skupini je bil štiri ali pet sekund hitrejši od kvalifikacijskega. Oba teka sta bila težka, vesel sem, da sem prišel spet med najboljšo dvajseterico,« je bil, ob pohvalah servisni ekipi za hitre smuči, zadovoljen 23-letni Miha Šimenc. »Vidimo, da lahko z odličnim ekipnim pristopom premikamo tudi meje v smučarskem teku,« zadovoljstva ne skriva glavni trener Nejc Brodar. »Stopničke nam v tej sezoni še manjkajo, a mislim, da ob takem napredku tudi to ni več daleč,« upa tekaški selektor. Ekipo bo umaknil na priprave za svetovno prvenstvo, izpustili pa postajo svetovnega pokala na Švedskem, hkrati pa spremljali dosežke mladih v Lahtiju.