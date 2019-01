Preden so leta 1989 uvedli zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnic celic v UKC Ljubljana, so slovenske bolnike na tovrstno zdravljenje pošiljali v tujino, večinoma v Zagreb v bolnišnico Rebra ali v Royal free hospital v London. V Sloveniji so najprej začeli zdraviti bolnike, ki so potrebovali presaditev lastnih krvotvornih celic ali pa so jim presadili celice sorodnega darovalca. V tujino so do leta 2002 pošiljali tudi bolnike, ki so potrebovali presaditev celic nesorodnih darovalcev.

»Bolniki so odhajali v neznano, v tuje govoreče okolje, daleč od svojcev. To je povzročalo veliko organizacijskih težav in osebnih stisk. Odnos med bolnikom in zdravnikom je bilo nedvomno teže vzpostaviti. Tesnobnost bolnikov je bila velika. Marsikdo se za zdravljenje v tujini ni hotel ali ni mogel odločiti«, je povedala Uhanova. Datum presaditve krvotvornih matičnih celic je za bolnike kot datum novega rojstva. Tudi sama je pred kratkim postala že drugič dolgoletna. »Takih bolnikov v društvu ni malo. Živimo polno življenje, smo aktivni na različnih področij, je povedala. Kar nekaj presajenih bolnikov je tudi športnikov, ki z mednarodnih tekmovanj za transplantirane bolnike prinašajo medalje.