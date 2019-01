Prim. Jože Pretnar, upokojeni dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo v UKC Ljubljana: Vztrajnost pionirjev za presaditev kostnega mozga je danes poplačana

Ko so pred 30 leti na hematološkem oddelku v UKC Ljubljana uvedli zdravljenje s presaditvijo kostnega mozga, se je o tem le malo vedelo. Zdravniki in drugo medicinsko osebje so kljub temu sprejeli ta velik izziv. Do danes so presaditev krvotvornih matičnih celic (KMC) opravili pri približno 2000 odraslih bolnikih s krvnimi boleznimi in jim s tem dali možnost za nadaljevanje življenja. Pionir tega zdravljenja pri nas je prim. Jože Pretnar, dolgoletni in sedaj že upokojeni predstojnik hematološkega oddelka.