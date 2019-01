V severnoameriški hokejski ligi NHL so do ponedeljka prekinili tekmovalne aktivnosti, saj bodo v San Joseju ta konec tedna organizirali tradicionalno tekmo vseh zvezd. Navijači in vodstvo lige so že na začetku meseca določili štirideset hokejistov in jih razdelili v štiri skupine.

Zvezdniški konec tedna bo tokrat minil brez slovenske udeležbe. Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar tako ostaja pri štirih nastopih na tekmi vseh zvezd. Sodeloval je v letih 2008, 2011, 2015 in 2018. Predstavnik kraljev na ekshibicijskem večeru bo branilec DrewDoughty: »Povsem razumljivo je, da v Los Angelesu ne moremo biti zadovoljni z letošnjo sezono. Močno si želim, da bi popravili rezultate, vsekakor pa je zame velika čast, da bom nastopil na tekmi vseh zvezd.« Četrti spektakularni večer bo dočakal kanadski as Sidney Crosby, povabilo pa si je prislužil tudi švedski up Elias Pettersson, ki je v dresu Vancouvra s 45 točkami za 23 golov in 22 podaj postal najučinkovitejši novinec sezone. San Jose bo imel kot gostitelj tekme tri predstavnike.

Precej prahu je dvignila odločitev ruskega zvezdnika Aleksandra Ovečkina. Navijači so hokejista Washingtona izbrali za kapetana metropolitanske divizije, a je sporočil, da bo prosti termin zaradi utrujenosti raje posvetil treningom in počitku. Premor bo ustrezal tudi Washingtonu, ki je zabredel v serijo sedmih zaporednih porazov. »Vzeli si bomo čas za počitek, druženje s prijatelji in družinami,« je napovedal Aleksander Ovečkin, ki je v NHL proti Torontu vpisal svojo 1179. točko. S tem mejnikom je izenačil ruski rekord v severnoameriški ligi, ki je bil doslej v lasti njegovega rojaka Sergeja Fedorova.

Seznam igralcev, ki bodo nastopili na tekmi vseh zvezd – atlantska divizija: Jack Eichel (Buffalo), Nikita Kučerov (Tampa Bay), Auston Matthews (Toronto), Jeff Skinner (Buffalo), David Pastrnak (Boston), Steven Stamkos (Tampa Bay), John Tavares (Toronto), Thomas Chabot (Ottawa), Keith Yandle (Florida), Jimmy Howard, (Detroit), Andrej Vasilevskij (Tampa Bay), metropolitanska divizija: Sebastian Aho (Carolina), Cam Atkinson (Columbus), Mathew Barzal (New York Islanders), Sidney Crosby (Pittsburgh), Claude Giroux (Philadelphia), Kyle Palmieri (New Jersey), John Carlson (Washington), Seth Jones (Columbus), Kris Letang (Pittsburgh), Braden Holtby (Washington), Henrik Lundqvist (New York Rangers); centralna divizija: Patrick Kane (Chicago), Nathan MacKinnon (Colorado), Ryan O'Reilly (St. Louis), Mikko Rantanen (Colorado), Mark Scheifele (Winnipeg), Blake Wheeler (Winnipeg), Miro Heiskanen (Dallas), Roman Josi (Nashville), Devan Dubnyk (Minnesota), Pekka Rinne (Nashville); pacifiška divizija: Johnny Gaudreau (Calgary), Clayton Keller (Arizona), Connor McDavid (Edmonton), Joe Pavelski (San Jose), Elias Pettersson (Vancouver), Brent Burns (San Jose), Drew Doughty (Los Angeles), Erik Karlsson (San Jose), Marc-Andre Fleury (Vegas), John Gibson (Anaheim).